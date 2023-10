Türkheim

18:30 Uhr

100 Jahre Trachtenverein Türkheim: "Wir sind trotzdem jung geblieben"

Plus Der Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festabend mit Gauschlag und Sterntanz.

Von Kathrin Elsner

"Wir sind 100 Jahre alt und trotzdem jung geblieben" - mit diesem Satz eröffnete Josef Scharpf einen besonderen Abend. Scharpf ist der Vorsitzende der 1. Vorsitzende des Heimat- und Volkstrachtenvereins Türkheim, der mit Jung und Alt ein prächtiges Jubiläumsfest feierte. Dabei wurden als Überraschung auch die Gäste beschenkt.

"Es ist cool, wenn man tanzen kann", sagt die sechsjährige Emma und nippt im Backstage-Bereich an ihrer Apfelschorle. Schnell noch ein bisschen Kartoffelsalat essen, mit den anderen Kindern spielen und lachen, und dann geht´s auch schon los. Mit ihrem allerbesten Freund Theo, der auch in der Schule neben ihr sitzt und den sie so schnell wohl keinem anderen Mädchen überlässt. Auch der vierjährige Leopold nimmt stolz seine Tanzpartnerin an die Hand. "Am liebsten tanze ich mit der Laura", verrät er, bevor er strahlend mit allen Aktiven des Abends auf die Bühne zum großen Auftanz schreitet. Wunderschöne altschwäbische und Miesbacher Trachten sind zu sehen, Klein und Groß tanzen in völliger Harmonie gemeinsam im Rampenlicht. Ein Bild, das die Herzen der Gäste ebenso berührt wie die der Aktiven.

