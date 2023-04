100 Jahre: Türkheimer verrät das Geheimnis eines langen Lebens

Rudolf Hartmann hat viel zu erzählen. Der Türkheimer ist jetzt 100 Jahre alt. Mit 97 war er noch mit dem Auto beim Einkaufen unterwegs.

100 Jahre alt zu werden ist nicht vielen Menschen vergönnt. Wer dieses Alter erreicht, kann meist auf ein bewegtes Leben zurückblicken, hat die Weimarer Republik, den Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung erlebt. Auch für Rudolf Hartmann, der vor zwei Jahren ins Senioren-Wohnheim St. Martin in Türkheim einzog und sich dort sehr wohlfühlt, markiert der 100. Geburtstag einen Meilenstein in seinem Leben.

Der Jubilar erblickte am 19. April 1923 in München das Licht der Welt. Nach seinem Schulbesuch absolvierte er eine Lehre als Kaufmann und war zunächst bei einem Eisenwarengroßhandel und später bei Thyssen-Krupp in der Isarmetropole beschäftigt. Auf dem Weg zur Arbeit lernte er seine Frau Franziska kennen und lieben. Schon bald läuteten die Hochzeitsglocken. Anno 1948 schloss das Paar in der Kirche „Heilig Blut“ in München-Bogenhausen den Bund fürs Leben. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor.

Rudolf Hartmann lebte 30 Jahre lang in Ettringen

Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1996 ging Rudolf Hartmann in Rente und siedelte von Pfaffenhofen/Ilm nach Ettringen über, wo er 30 Jahre im Osten der Gemeinde lebte. Seine Nachbarn, die Familie Cüven erinnern sich noch gerne an den freundlichen Jubilar, der viel in seinem Garten werkelte und auch ein Herz für Kinder hatte. Da körperlich und geistig noch recht rüstig, war Rudolf Hartmann noch mit 97 Jahren mit dem Auto zum Einkaufen unterwegs. Mittlerweile nutzt er einen Rollator. Wenn er in seinem neuen Zuhause mit diesem Gefährt unterwegs ist und ein Schwätzchen pflegt, nehmen ihm die Heimbewohner sein hohes Alter nicht ab.

Die Malerei war viele Jahre lang eine große Leidenschaft des Jubilars Rudolf Hartmann

Noch täglich verfolgt der Jubilar die Nachrichten im Fernsehen und hört gerne klassische Musik. In jüngeren Jahren hat er gerne gemalt, vorwiegend englische Landschaften in Öl. Viele seiner Bilder hat er an Verwandte verschenkt. Die schönsten Gemälde schmücken sein Zimmer in St. Martin. Rudolf Hartmann hat auch gerne nach Rezepten von Alfons Schuhbeck gekocht. Auch Schwimmen und Wandern zählten zu seinen Hobbys. Als Rezept für das Erreichen eines hohen Alters empfiehlt das Geburtstagskind „solide Leben“. Das heißt nicht, dass er einen Espresso oder ein Gläschen Kräuterlikör verachtet.

An seinem Ehrentag ließen Rudolf Hartmann auch die im Speisesaal des Senioren-Wohnheims versammelten Bewohner hochleben. Zu den zahlreichen Gratulanten, die sich die Klinke in die Hand gaben, gehörten auch Tochter und Schwiegersohn, Heimleiterin Patricia Bader, Pfarrer Martin Skalitzky sowie Bürgermeister Christian Kähler, der für die Gemeinde und den Landkreis Glückwünsche übermittelte und Geschenke überreichte. Stolz zeigte der Jubilar auch seine Geburtstagspost. Darunter auch ein Glückwunschschreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit einer silbernen Medaille und dem Bild der „Patrona Bavaria“.

