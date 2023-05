Türkheim

18:15 Uhr

100 Jahre: Türkheims Trachtenverein zeigt sich beim Jubiläum jung wie nie

Plus Türkheim feiert seinen Trachtenverein. Dort freut man sich, dass die Nachwuchssorgen der Vergangenheit angehören.

"Sie haben es gut gemacht, ich bin echt stolz auf sie“, sagte Jugendleiterin Brigitte Dausch mit strahlenden Augen. Die 16 Kinder des Heimat- und Volkstrachtenvereins Türkheim tanzten voller Begeisterung mit den großen Trachtlern um den Maibaum. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins waren auch die Trachtenvereine Bad Wörishofen, Ettringen und Ottobeuren gekommen und sorgen für ein prachtvolles Fest im Wertachmarkt.

„Mama, ich flöte schon vor der Klasse, aber hier sind halt so viele Leute“, sagte die achtjährige Katharina kurz vor ihrem ersten Tanz um den Maibaum aufgeregt. Ihr Tanzpartner Manuel ließ sich erst mal in Ruhe einen kleinen Schokoladenosterhasen schmecken und verriet mit einem spitzbübischen Lächeln: „Ich tanze da einfach mit, ich bin nicht nervös.“ Brigitte Dausch hatte derweil alle Hände voll zu tun. Ein Mädchen nach dem anderen kam zu ihr, um sich den traditionellen Dutt stecken zu lassen, kunstvoll wurden die Dirndl der Mädchen und Hüte der Buben mit roten Nelken verziert. Und immer wieder die Erinnerung: bitte lächeln. "Die Leut' freuen sich so, dass ihr da seid“, sagte die Jugendleiterin liebevoll, und dann ging´s auch schon auf die große Bühne – gemeinsam mit den Großen. „Es ist einfach schön, wenn viele Kinder dabei sind“, bemerkte ein erfahrener Trachtler lächelnd.

