16-Jährige mit Mopedauto verursacht Unfall bei Türkheim

Die 16-jährige Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin und ein 61-jähriger Autofahrer mussten nach einem Zusammenstoß ins Krankenhaus eingeliefert werden

Mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung muss eine 16-Jährige rechnen, die mit einem sogenannten Microcar einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei war die junge Frau am Dienstagabend mit ihrem Mopedauto die Straße von Wiedergeltingen nach Türkheim und wollte an der Kreuzung zur Staatsstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Pkw-Fahrers auf der Staatsstraße. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin der 16-Jährigen leicht verletzt. Der Geschädigte sowie die Unfallverursacherin erlitten einen Schock. Alle drei kamen zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Kraftfahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. (mz)