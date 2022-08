17-Jähriger schrottet gleich drei Autos

Kurioser Unfall beim Türkheimer Flohmarkt: Wie aus einer Gefälligkeit für den Papa ein Schaden von 17.500 Euro wurde.

Eigentlich wollte der 17-Jährige nur seinem Papa einen Gefallen tun – daraus wurde ein alles andere als alltäglicher Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Bayerischen Flohmarktes mit drei demolierten Autos und einem Schaden von rund 17.500 Euro. Laut Polizei wurde der Jugendliche am Samstagmittag von seinem Vater zu dessen Auto geschickt, um noch diverse Gegenstände zu holen.

Polizei zum Unfall beim Türkheimer Flohmarkt: Der Jugendliche handelte "in bester Absicht"

Das erledigte der junge Mann prompt und bemerkte dann aber auch noch, dass am Auto seines Vaters noch Fensterscheiben geöffnet waren. In bester Absicht, so die Polizei, habe der 17-Jährige dann den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, sodass die Zündung gestartet werden kann.

Unglücklicherweise dreht er den Schlüssel jedoch zu weit und der Pkw machte einen Satz nach vorne. Hierbei wurden zwei davor geparkte Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt.