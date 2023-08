18-Jähriger greift unvermittelt einen Radler an

Ein 18-Jähriger hat am Freitag einen 57-jährigen Fahrradfahrer attackiert. Bereits zuvor war der junge Mann negativ im Straßenverkehr aufgefallen.

Ein 57-jähriger Äthiopier, der am Freitagnachmittag in der Augsburger Straße in Türkheim mit dem Rad unterwegs war, ist von einem amtsbekannten 18-Jährigen angegriffen worden: Wie die Polizei berichtet, rannte der junge Mann auf die Straße und packte den Radler offenbar ohne besonderen Grund an Hals und Nacken. Nur knapp habe sich der 57-Jährige noch auf seinem Fahrrad halten können, er erlitt Schürfwunden durch die Pedale am Fußgelenk, teilt die Polizei mit.

Erst sein Vater konnte den Angreifer stoppen

Der 18-Jährige ließ erst von dem Radler ab, als sein Vater zufälligerweise mit dem Auto vorbeifuhr, anhielt und seinen Sohn wegzerrte, so die Polizei weiter. Zuvor hatte der 18-Jährige in Türkheim offenbar wahllos Fahrzeuge angehalten, indem er auf die Fahrbahn gelaufen war. Zu einer Gefährdung sei es hier jedoch nicht gekommen. Dem jungen Mann droht nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und vorsätzlicher Körperverletzung. (mz)