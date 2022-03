20-Jähriger schläft unter Drogen in fremdem Garten

Ein 20-Jähriger wollte in Türkheim offenbar seinen Drogenrausch ausschlafen. Als ihn Polizisten weckten, wurde er aggressiv - und hat nun eine Menge Ärger.

In Türkheim ist die Polizei in der Nacht auf Sonntag in einen Garten gerufen worden, in dem ein Fremder schlief. Als ihn die Beamten ansprachen, wurde er zusehends aggressiver und fing an, sie zu beleidigen. Weil die Polizisten starken Marihuanageruch wahrnahmen, wollten sie den 20-Jährigen durchsuchen. Dieser flüchtete, kam aber nicht weit.

Den 20-Jährigen erwarten gleich mehrere Anzeigen

Als die Beamten ihn zu Boden brachten, wehrte er sich weiter massiv und verletzte dabei einen der Polizisten. Sowohl bei dem jungen Mann als auch in seiner Wohnung fanden sie Marihuana. Er muss nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, Beleidigung, Bedrohung und illegalem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen. (mz)