21-jähriger Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Bei Türkheim sind ein Kraftrad und ein Auto zusammengestoßen. Ein 21-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Wörishofer Straße in Türkheim ein Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger wollte mit seinem Kraftrad nach links in die Hochstraße abbiegen. Hierbei wurde er laut Polizeibericht von einer 76-Jährigen übersehen, die aus der Hochstraße kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. (mz)