3,3 Millionen Euro für mehr Sicherheit am Bahnübergang

Die neue Bahnüberführung an der Staatsstraße 2518 – in der Region besser bekannt als alte B18 – beim Skyline Park geht ihrer Vollendung entgegen. Da noch einige Arbeiten nötig sind, muss die Straße aber erneut komplett gesperrt werden.

Von Alf Geiger



„Endlich“ werde ein bisheriger Unfallschwerpunkt maßgeblich entschärft“, freute sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke im Dezember 2020. Denn schon drei Monate später, am 15. März 2021, sollte angepackt werden, wofür er sich in jahrelangen, zähen Verhandlungen mit der Bahn AG eingesetzt habe: Der Bau eines neuen Bahnübergangs an der Staatsstraße 2518, in der Region besser bekannt als alte B18. Insgesamt kostet das Projekt rund 3,3 Millionen Euro, die sich die Deutsche Bahn, der Freistaat Bayern und der Bund zu jeweils einem Drittel teilen.

