Streit von Brüdern führt zu Polizeieinsatz

Ein Streit unter Brüdern hat in Türkheim zu einem Polizeieinsatz geführt. Ursprünglich ging es wohl über einen Betrag von 17 Euro.

Eine Mahnung in Höhe von 17 Euro war für einen 36-Jährigen offenbar der Anlass, um seinem 22-jährigen Bruder in Türkheim einen Besuch abzustatten. Wie die Polizei berichtet, kam es zum Streit, infolgedessen der Ältere einen Fernseher und eine Spielekonsole des Jüngeren zerstörte und so einen Sachschaden in dreistelliger Höhe verursachte. Ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Delikte wurde eingeleitet. (mz)