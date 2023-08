56-Jähriger pfeift Frau in Türkheim hinterher und kassiert dafür Prügel

Aus einem Pfiff wurde eine Schlägerei: Ein Türkheimer pfiff einer Frau hinterher, deren Partner fand das ganz und gar nicht gut. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Schmerzhaft endete ein Spaziergang am Dienstagnachmittag für einen 56-jähriger Mann in der Frühlingsstraße in Türkheim. Als ihm zwei jüngere Männer mit einer Frau entgegenkamen, pfiff der 56-Jährige der Frau nach. Das ließ sich der Partner der Frau nicht gefallen und stellte den Mann zur Rede.

Aus dem Streit um den Pfiff wurde in Türkheim eine Schlägerei

Aus dem Streit wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern. Bislang ist der Täter unbekannt. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (AZ)