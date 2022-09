60 Jahre eines Türkheimer Ehepaars begannen mit einem Schwätzchen am Zaun

Katharina und Rudolf Borisch feiern Diamanthochzeit. Hitzige Debatten führen die Eheleute nur bei einem Thema.

Beim Ratschen am Zaun lernten sie sich einst kennen und lieben – nun feiern sie diamantene Hochzeit. Man müsse immer fest zusammenhalten, auch wenn es mal brennt, lautet die Empfehlung von Katharina und Rudolf Borisch. Rudolf Borisch wurde am 27. Januar 1941 in Dessau (Sachsen-Anhalt) geboren. Seine Frau erblickte am 31. August 1933 in Schwifting bei Landsberg das Licht der Welt. Nach seiner Hochzeit zog das Jubelpaar nach Karlsruhe. „Dort wurden uns von einer Gärtnerei tolle Jobs angeboten“, erinnert sich Rudolf Borisch, mit dessen beruflicher Karriere es steil bergauf ging. Nach seinem Wehrdienst verpflichtete sich der Jubilar für acht Jahre bei der Bundeswehr und bewarb sich dann bei der Bundesbahn, die ihn als Fahrdienstleiter in Türkheim einsetzte.

Dem folgte ein Wechsel zur Bahnpolizei in München, wo Borisch als Hundeführer stationiert wurde. Seit 1973 ist Borisch im Ruhestand. In Türkheim sieht man den 80-Jährigen öfter mit seinem Elektro-Scooter auf dem Weg zum Einkaufen. Auch Katharina Borisch war nicht untätig. Neben ihrer Arbeit für ein kleines Familienunternehmen sorgte sie 17 Jahre für die Sauberkeit in den Räumen des Türkheimer Bahnhofsgebäudes.

Die Eheleute sind in Türkheim fest verwurzelt

Das Ehepaar Borisch ist im Wertachmarkt fest verwurzelt, hat drei Kinder, drei Enkel und einen großen Freundeskreis. An den Samstagen ist der Jubilar stets in seinem Stammlokal „Blitzschwab“ anzutreffen. Seine große Leidenschaft ist der Fußball. „Ich war in Türkheim schon mal Vorstand einer Hobby-Elf“, berichtet er. Mit seiner Frau, die seine Fußballleidenschaft teilt, schaut er sich die Fußballspiele im Fernsehen an. Da kommt es nicht selten zu heißen Diskussionen. Rudolf Borisch ist Schalke-Fan, seine Frau schwärmt für den FC Bayern.

Auch im hohen Alter sind Katharina und Rudolf Borisch noch sehr am politischen und gesellschaftlichen Weltgeschehen interessiert. Auch haben sie die Mindelheimer Zeitung abonniert. „Man will doch wissen, was so alles im Unterallgäu los ist“, bemerkt der Jubilar, für den seine Gattin das „liebste Hobby“ ist, wie er sagt. Zum Ehejubiläum kam Post aus München, von Ministerpräsident Markus Söder. Türkheims Bürgermeister Christian Kähler gratulierte den Jubilaren persönlich.