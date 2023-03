82-jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Unfall

Ohne Verletzte, aber mit erheblichem Sachschaden endete am Montag ein Unfall in Türkheim.

Laut Polizei wollte eine 82-jährige Autofahrerin in Türkheim von der Holzteilstraße in die Ettringer Straße einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 42-Jährigen Der Mann konnte durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Seniorin zwar noch verhindern, beim Ausweichmanöver kam sein Auto jedoch von der Fahrbahn ab, durchbrach einen angrenzenden Zaun und krachte gegen einen dahinterliegenden Baum. Alle Beteiligten blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Das Fahrzeug des Mannes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, so die Polizei. (AZ)