87-Jähriger in Türkheim arbeitet im Garten und wird bestohlen

Während ein 87-Jähriger mit Gartenarbeiten beschäftigt war, hat sich ein Unbekannter Zutritt zu dessen unversperrtem Wohnhaus verschafft und Geld und Schmuck gestohlen. Laut Polizei entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Bereich. Zugetragen hat sich der Fall am Samstagnachmittag zwischen 14 und 19 Uhr in der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim-Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden sollen. (mz)