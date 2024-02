Aktion am Samstag: Türkheim zeigt bei einer Demo sein Herz für Demokratie

Aktionsbündnis "Türkheim für Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit" organisiert eine Kundgebung, auf der nicht gegen, sondern für etwas demonstriert wird.

Der Schlosshof Türkheim wird Schauplatz einer Kundgebung für Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit in Türkheim. Unter dem Motto "Türkheim mit Herz!" wird die Kundgebung am Samstag, 24. Februar, von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Die Veranstaltung mit verschiedenen Redebeiträgen und Musikeinlagen wird getragen von Türkheimer Vereinen, Gruppierungen und Verbänden. Vertreter von politischen Parteien werden nicht sprechen.

So eine Veranstaltung kann und will die Türkheimer SPD nicht allein stemmen

Wie Michael Helfert auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde beim Treffen des Türkheimer SPD-Ortsvorstandes die Frage diskutiert, ob „wir in Türkheim nicht auch eine Veranstaltung für die Demokratie machen sollten“, so Helfert. Schließlich gebe es derartige Veranstaltungen in vielen größeren Orten und die Türkheimer Genossen waren sich einig: „Auch wir wollen es den Menschen aus der Region ermöglichen, vor Ort an einer derartigen Veranstaltung teilzunehmen.“ Es sei dann aber ganz schnell klar gewesen, dass der Türkheimer SPD-Ortsverein das nicht allein stemmen könne – „und auch gar nicht wolle“, wie Helfert deutlich macht. Es solle nämlich „auf keinen Fall eine parteipolitisch gefärbte Veranstaltung“ sein, sondern eine Kundgebung, an der alle Menschen, die sich zur freiheitlichen Demokratie bekennen, teilnehmen können.

Helfert und seine Mitstreiter gingen daher auf Türkheimer Gruppen, Vereine, Verbände, Firmen, politische Gruppierungen und Institutionen zu und luden zu einem ersten Planungstreffen ein. Helfert: „Die Resonanz war sehr groß und überraschend positiv.“ Bei diesem ersten Treffen kristallisierte sich heraus, dass die Veranstaltung kein Demonstrationszug, sondern eine Kundgebung sein solle. Den Beteiligten war wichtig, dass „wir eine Kundgebung FÜR die Demokratie machen wollen und nicht GEGEN irgendwas demonstrieren“, so Helfert. Allerdings sei allen klar, dass eine Veranstaltung pro Demokratie ja auch etwas mit den Gegnern der Demokratie, der freiheitlichen Grundordnung und einer menschlichen und vielfältigen Gesellschaft zu tun habe: „Insofern erwarten wir schon auch, dass Menschen kommen, die sich klar von politisch extremen Gruppierungen distanzieren.“

Türkheims Bürgermeister Kähler wird die Kundgebung im Schlosshof eröffnen

Die Begrüßung wird Türkheims parteiloser Bürgermeister Christian Kähler übernehmen, es folgen dann Redebeiträge von Bürgern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Zwischen den Reden sind auch musikalische Beiträge geplant. Die Veranstaltung ist mit rund einer Stunde Dauer angesetzt. Das Landratsamt hat bereits sein Okay gegeben und auch das Türkheimer Ordnungsamt ist informiert.

Hauptakteure sind unter anderem die örtlichen Sozialverbände VdK und AWO, aber auch politische Gruppierungen wie SPD, Grüne, Freie Wähler und Wählervereinigung Türkheim, kirchliche Gruppierungen, wie etwa die JuKa, aber auch viele Vereine, wie Akkordeonverein, Wertachfreunde, BUND, Eine-Welt-Kreis, Schachclub, Türkisch-Islamischer Kulturverein, Fischereiverein. Auch der DGB ruft zu der Veranstaltung mit auf, so Helfert. Ebenso sind die Volkshochschule Türkheim, das Bücherei-Team und das Filmhaus mit an Bord.

Helfert betont im Namen aller Organisationen: „Alle, die sich zum Aktionsbündnis 'Türkheim für Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit' zusammengeschlossen haben, möchten mit der Veranstaltung die Demokratie stärken und laden daher alle Bürgerinnen und Bürger, gleich welchen Alters, zu der Veranstaltung ein. Wir würden uns auch besonders freuen, wenn wir aus den Nachbarorten wie Bad Wörishofen, Buchloe oder Ettringen, in denen es keine eigenen Veranstaltungen gibt, kräftig Unterstützung erhalten würden.“