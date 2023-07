Türkheim

06:30 Uhr

Alle in einem Boot bei der Rehkitzrettung Türkheim

Katharina Hailer und Profi-Drohnenpilot Matthias Weidinger sind der Kern des Türkheimer Rehkitzrettungs-Dreamteams. Landwirte, Jäger und Jagdgenossen ziehen beim Thema Wildtierrettung an einem Strang.

Im Frühjahr konnten viele Rehkitze gerettet werden. In Türkheim ist es gelungen, alle Beteiligten in ein Boot zu holen. Ein Musterbeispiel zum Schutz der Tiere.

„Es geht nur, wenn alle mit im Boot sind“, sagt Dieter Leichtle, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Türkheim. Für ihn ist es selbstverständlich, dass sich Landwirte, Jäger und Jagdgenossenschaft die nicht unerheblichen Kosten für die Rehkitzsuche mittels Drohne und Wärmebildkamera teilen. Doch wie kam es dazu, dass sich mit Jagdgenossin Katharina Hailer und Profi-Drohnenpilot Matthias Weidinger ein von allen geachtetes Rehkitzrettungs-Dreamteam etablieren konnte?

Die Rehkitz-Rettung Türkheim lebt vom ehrenamtlichen Engagement

„Das Geheimnis sind die guten Brotzeiten“, sagt Katharina Hailer und lacht herzlich. Denn neben der Organisation der Rehkitzrettung Türkheim sorgt sie stets auch für das leibliche Wohl des Rettungsteams. Selbst auf einem Bauernhof groß geworden, sei ihr die Problematik der Rehkitzsuche schon früh bewusst und wichtig geworden, erzählt sie. Als Schriftführerin der Jagdgenossenschaft Türkheim übernahm sie die Initiative und stellte innerhalb kürzester Zeit die aktuell bestehende Ideallösung auf die Beine. Mit Matthias Weidinger wurde ein nach Stunden bezahlter Profi-Drohnenpilot engagiert.

