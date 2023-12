Alles klar bei der Türkheimer VG-Kläranlage

Rund 700.000 Euro kostet der Betrieb der Kläranlage im Jahr. So teilen sich die VG-Gemeinden Türkheim, Amber, Rammingen und Wiedergeltingen diese Kosten auf.

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer erläuterte bei der jüngsten VG-Versammlung das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für die Kläranlage für das Jahr 2023. Die Kostenbeteiligungen der vier VG-Gemeinden werden auf Basis von zwei Stichprobenmessungen über jeweils eine Woche im Frühjahr und Herbst berechnet.

Entscheidende Kriterien sind dabei laut Hiemer zu rund einem Drittel die eingeleitete Wassermenge und zu etwa zwei Dritteln die Verschmutzung, gemessen anhand der Parameter chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), Stickstoff und Phosphat.

Claus-Dieter Hiemer Claus-Dieter Hiemer, Kämmerer Türkheim VG-Türkheim Foto: Photo Ruth Gmbh, Bahnhofstr. 5,

Die Kostenanteile 2023 für die vier Gemeinden ergaben folgende Aufteilung (gerundet): 68 Prozent entfallen auf Türkheim, zehn Prozent auf Amberg, und je elf Prozent für Rammingen und Wiedergeltingen. Das Ergebnis liege damit im langjährigen Durchschnitt, was den Verteilerschlüssel für die Kosten betrifft, so Hiemer.

So viel zahlen die VG-Gemeinden für die Kläranlage

Der VG-Kämmerer Kämmerer erläuterte die finanziellen Auswirkungen: Die Betriebskosten 2023 belaufen sich laut Planung auf rund 700.000 Euro. Das bedeute, dass je Prozentpunkt Kostenanteil aus der Abrechnung rund 7000 Euro Kosten auf die jeweilige Kommune zukommt . Für Türkheim bedeutee dies einen Kostenanteil von rund 475.000 Euro, für die Gemeinden Amberg, Rammingen und Wiedergeltingen jeweils rund 70.000 bis 77.000 Euro. Hiemer ist zufrieden: "Wir kommen mit der Planung auch ganz gut hin, die geplanten Kosten für 2023 werden insgesamt nicht überschritten." Gleichzeitig machte aber erneut deutlich, dass die Betriebskosten in 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher liegen, zurückzuführen vor allem auf höhere Unterhaltsaufwendungen, höhere Stromkosten (Ukraine-Krieg) und auch gestiegene Kosten in allen anderen Bereichen (Thema Inflation).

Die VG-Kläranlage in Türkheim erfüllt alle wasserrechtlichen Vorgaben

Positiv zu erwähnen sei in diesem Zusammenhang die weiter hohe Eigenstromerzeugung mittels Klärgas und Blockheizkraftwerk (BHKW): "Damit war weniger Zukauf von teurem Strom notwendig", so Hiemer. Abschließend betonte der VG-Kämmerer, dass die Kläranlage in 2023 störungsfrei lief und die laut Wasserrecht einzuhaltenden Werte ohne Probleme eingehalten werden bzw. teilweise sogar deutlich niedrigerer erklärt werden konnten, um Abwasserabgabe zu sparen. Ohne größere Diskussion wurde die Betriebskostenabrechnung bzw. die daraus resultierende Kostenverteilung dann einstimmig wie vorgeschlagen beschlossen. (alf/mit mz)

Lesen Sie dazu auch