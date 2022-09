Konzert in der Türkheimer Pfarrkirche für guten Zweck

Die Türkheimer Familie Günther zeigtbeim Konzert in der Pfarrkirche ihr Können und sammelt für den guten Zweck.

Maria Mayer-Günther begrüßte zahlreiche Gäste in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Türkheim zu einem meditativen Konzert. Der Alltag blieb draußen vor der Kirchentüre. Hier konnte sich bei vollkommener Harmonie der vier Musizierenden der Familie Günther total entspannt werden. Maria Mayer-Günther (Violine und Blockflöten) und ihre Kinder Michael am Violoncello, Benedikt an Posaune und Horn und Lisa Günther an Violine und mit Gesang sorgten für 90 Minuten mit virtuosem Spiel, ob als Quartett oder Trio, bei dem sie gemeinsam virtuose Kammermusik hören ließen. Die Gäste kamen zur Ruhe und genossen das Konzert.

Maria Mayer-Günther, Lehrkraft an der Ludwig Hahn Sing- und Musikschule Kaufbeuren für Blockflöte, Violine, Viola, Sing- und Kooperationsklassen, hatte ein Programm zusammengestellt, in dem sie mit Werken bedeutender Komponisten auf deren Jubiläen einging. In diesem Jahr wird an den 350. Todestag von Heinrich Schütz erinnert. Das Quartett spielte eine „Ode“ aus seinem reichhaltigen Werk. 100 Jahre nach Heinrich Schütz erblickte Georg Philipp Telemann das Licht der Welt. Die Gäste in der Kirche hörten das kammermusikalische „Concerto à tre in F-Dur“ mit seinen vier Sätzen mit dem Trio Violine, Horn und Violoncello. Die Familie Günther musizierte seine dritte Suite, die „Flötensuite“ aus der „Wassermusik“. Zu hören waren Maria Mayer-Günther an der Altblockflöte und der Piccoloblockflöte, Lisa Günther an der Violine, Michael am Cello und Benedikt am Horn.

Oratorium und Arie in Türkheimer Pfarrkirche

Der zweite Jubilar wurde nur 38 Jahre alt: Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sein Todesjahr liegt 175 Jahre zurück. Aus dem zweiteiligen Oratorium „Elias“ hörten die Gäste nicht nur die Vertonungen einiger Psalmen. Lisa Günther sang diese Arie mit ihrer warmen Altstimme. Sie wurde von ihrer Mutter und ihren Brüdern an Violine, Horn und Violoncello begleitet. Ein weiterer Komponist im Rahmen des Konzertes war Franz Anton Hoffmeister. Er war, so Maria Mayer-Günther, ein wichtiger Verleger der Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn. Er selbst habe sich in erster Linie als Künstler betrachtet.

Seine Hauptwerke sind im Bereich der Orchester- und Kammermusik zu finden. Familie Günther spielte das dreisätzige Duett in C-Dur für Violine und Violoncello (Lisa und Michael Günther). Bevor die zauberhafte Zugabe, das „Märchen und das Volksliedchen“ vom österreichisch-tschechischen Komponisten Karl Komzák erklang, bat Maria Mayer-Günther um Spenden für die Ehe-Familien-Lebensberatung des Bistums Augsburg, die sich um Hilfe suchende Menschen kümmert. Viel mehr als wohl verdienten Applaus spendete das zu recht begeisterte Publikum. Die Spendensumme betrug am Ende stolze 614 Euro.