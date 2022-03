Türkheim

An zwei Sonntagen lädt Türkheim zum verkaufsoffenen Sonntag

Immer ein Besuchermagnet: Der Herbstmarkt (Archivbild) im Türkheimer Ortskern lockt regelmäßig tausende Besucherinnen und Besucher in den Wertachmarkt. Auch in diesem Jahr sollen wieder Frühjahrs- und Herbstmarkt inklusive verkaufsoffenen Sonntagen stattfinden.

Plus In Türkheim locken an zwei Wochenenden im Jahr verkaufsoffene Sonntage. Auch die Nachbarstadt Buchloe bietet Sonntags-Shopping und Events. Die Kirche findet das "okay".

Einkaufen an Sonn- und Feiertagen: Auch in Türkheim sind wieder verkaufsoffene Sonn- und Feiertage während der Märkte und während des „Sieben-Schwaben-Festes“ (Marktfest) geplant.

