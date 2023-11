Anbau auf Türkheims Friedhof beschlossen

Das Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof von Türkheim muss erweitert werden. Beschlüsse gab es auch zur Sanierung von Wasserleitungen.

Das Verwaltungsgebäude im Friedhof vom Türkheim erhält einen Anbau für Sozialräume. Dies beschloss der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung. Die Kosten belaufen sich auf 89.000 Euro.

Bürgermeister Christian Kähler informierte die Räte, dass der bisherige Friedhofsmitarbeiter bald in den Ruhestand treten werde. Der Mann sei ein Glücksfall gewesen und habe die anstehenden Arbeiten alleine über Jahre bewältigt. Zur Nachfolge seien zwei neue Mitarbeiter gewonnen worden.

Das Personal für den Friedhof Türkheim erhält jetzt mehr Platz

Nördlich neben der Aussegnungshalle befinde sich ein Nebengebäude mit Büroanteil und öffentlichen Toilettenräumen. Dieses Nebengebäude soll nun nach Norden in Richtung Sudetenstraße um einen Aufenthaltsraum sowie eine Dusche und WC für das Personal erweitert werden. Der Anbau wird drei auf sechs Meter groß. Im Zuge der Genehmigung soll weiter östlich ein überdachter Stellplatz in Holzbauweise entstehen. In dem Carport könnte ein kleines Friedhof-Fahrzeug untergebracht werden. Die Kosten belaufen sich, so Kähler, nach Berechnungen der Bauverwaltung auf 89.000 Euro für das Sozialgebäude und auf 15.000 Euro für den Carport.

In der Aussprache wurde über die Notwendigkeit einer Dusche für das Personal diskutiert, wobei sich dann doch die Erkenntnis durchsetzte, dass eine Dusche heute zum Mindeststandard gehöre. Schließlich passierte das Bauvorhaben den Marktrat.

Trinkwasserleitungen im Bereich der Boschstraße werden saniert

Weiter informierte der Bürgermeister über Sanierungen der Trinkwasserleitungen im Bereich der Boschstraße. Hier wurden zwei Lose im Auftragswert von 84.000 und 53.000 Euro vergeben.

Lesen Sie dazu auch

Weiter informierte Kähler darüber, dass die Verwaltung an einer Neugestaltung des Bolzplatzes mit Pétanquebahn an der Wertach arbeite. Das Freizeitgelände werde gut angenommen. Er kündigte auch einige Besuche vor Ort an, bevor man mit der Umgestaltung beginnen werde.