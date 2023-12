Türkheim

17:15 Uhr

Anwohner protestieren gegen Flüchtlingsunterkunft in Türkheim-Bahnhof

In Türkheim soll eine Unterkunft für Geflüchtete entstehen. Geplant ist ein Thermozelt, wie es sie in anderen Gemeinden bereits gibt.

Plus Bei einer Infoveranstaltung in Türkheim machen Anwohner ihrem Ärger über die Informationspolitik der Gemeinde Luft. Nun gibt es Neuigkeiten.

Von Karin Donath

In einer weitgehendst sachlich geführten Diskussion sprachen sich die Anwohner von Türkheim-Bahnhof gegen den geplanten Standort einer Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof aus. Schon am Freitag danach gab es aber überraschende Neuigkeiten zu dieser Angelegenheit.

Wie groß das Interesse an der Infoveranstaltung zu der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Türkheim war, zeigte sich daran, dass ein Teil der gut 80 Bürgerinnen und Bürger im Gang vor der Gaststube des Blitzschwab stehen musste, da der kleine Raum völlig überfüllt war. Für sehr große Verärgerung und Unverständnis bei den Anwesenden hatte die Tatsache gesorgt, dass sie erst aus der Mindelheimer Zeitung über die geplante Unterkunft erfuhren. Wie in unsere Redaktion berichtete, hatte die Marktgemeinde dem Landkreis ein Grundstück am Bahnhof, nördlich der Gleisanlagen und östlich des Parkplatzes für die Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. „Wir fühlen uns hier völlig überfahren, die Unterbringung von 80 Flüchtlingen gegenüber 260 Einwohnern des Ortsteiles entspricht einer Quote von 31 Prozent“, monierte Udo Schweiger. Türkheim Bahnhof werde einmal mehr wie ein „Glasscherbenviertel“ behandelt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

