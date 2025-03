Aquaplaning: Schleuderfahrt auf der A96 endet im Wildschutzzaun

Das eigene Auto und einen Wildzaun demoliert - und auch noch eine Anzeige obendrauf: Ein 59-jähriger Autofahrer wird seine Fahrt am Montagmorgen auf der A96 in Richtung Lindau so schnell nicht vergessen. Bei Türkheim verlor das Fahrzeug aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei Regen die Bodenhaftung, geriet außer Kontrolle und rutschte nach rechts von der Fahrbahn. Im angrenzenden Grünstreifen kollidierte das Auto mit dem Wildschutzzaun, der auf über 60 Meter Länge beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf 9500 Euro geschätzt. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige im unteren dreistelligen Bereich. (mz))

Aquaplaning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schleuderfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A96 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis