Türkheim

19:00 Uhr

Auch alternative Wohnformen haben in Türkheim ihren Platz

Sie wollen in Türkheim ein Mehrfamilienhaus für alle Generationen bauen. Auf dem Foto (von links): David Brath, Doris Studeny, Raymund Ball, Stephanie Brath und Agnes Sell

Plus Im neuen Baugebiet an der Ramminger Straße soll ein Mehrfamilienhaus entstehen, das allen Generationen zeitgemäßen Wohnraum bietet. Im nächsten Jahr kann es losgehen.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

In Türkheim wird gebaut was die neuen Baugebiete nur hergeben – in allen Himmelsrichtungen hat die Marktgemeinde Bauplätze ausgewiesen, um dem nach wie vor boomenden Immobilienmarkt Herr zu werden. Immer wieder wurde im Gemeinderat auch für alternative Wohnformen geworben, vor allem SPD-Markträtin Agnes Sell machte sich für solche Ideen ein ums andere Mal stark.

