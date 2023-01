Auch die Türkheimer Retter brauchen manchmal Hilfe

Ehrungen bei der Feuerwehr Türkheim (von links): Florian Mautz (zehn Jahre), Werner Müller (25 Jahre und Ehrenkreuz in Silber), Peter Kögel (40 Jahre und Ehrenkreuz in Gold), René Strehle (30 Jahre) und Daniel Mayr (zehn Jahre). Als Gratulanten Kommandant Ulrich Schwelle und Thomas Maier, Vorsitzender Feuerwehrverein Türkheim Thomas Maier. Auf dem Bild fehlt Josef Baur (40 Jahre und Ehrenkreuz in Gold).

Foto: Sabine Schaa-Schilbach