Auch in Türkheim gibt es nun eine "Bücherei der Dinge"

Von Seifenblasenmaschinen bis zum Balance-Board – in der Gemeindebücherei Türkheim kann mehr ausgeliehen werden als nur Bücher. Was genau dahintersteckt.

Seit Kurzem gibt es in der Türkheimer Gemeindebücherei drei neue Regale direkt neben dem Eingang. Dort sind keine Bücher, CDs oder Spiele zu finden, sondern Gegenstände wie Werkzeug und Sportgeräte, verpackt in Klarsichtboxen. Zum Ausleihen. Sie gehören zu einem neuen Trend. Die „Bibliotheken der Dinge“ gibt es seit 2017 in Deutschland in vielen Städten und kleineren Orten.

Und jetzt auch in Türkheim. Das Verleihen von „Alltagsgegenständen“ existiert schon seit längerer Zeit für Spielzeug oder Kunstwerke. Die Idee dahinter sei die Praxis von „Teilen und Tauschen“, modern ausgedrückt: „Share Economy“. Öffentliche Bibliotheken und Büchereien hätten dafür die optimalen Voraussetzungen. Christiane Karl, Leiterin der Gemeindebücherei Türkheim, beschreibt es so: „Es ist für Jung und Alt die Möglichkeit, einen Gegenstand, den man nicht oft braucht, erst einmal zu leihen und auszuprobieren statt ihn gleich kaufen zu müssen. Oder man braucht eine Geburtstagsüberraschung.“

In der Türkheimer Bücherei warten Bücher und andere Überraschungen

Sie und ihre Kollegin Susanne Prömmel hatten den Gedanken, auch in Türkheim eine „Bücherei der Dinge“ einzurichten, schon länger mit sich herumgetragen. Seit März vergangenen Jahres ging es dann an die Verwirklichung. Sie informierten sich bei den Bibliotheken, die schon erste Erfahrungen mit dem Verleihen von Gegenständen gemacht hatten, holten sich Tipps. Dann bestellten sie die Sets, packten sie in Klarsichtboxen, kopierten Nutzungs- und Sicherheitshinweise, formulierten Bedienungsanleitungen einfacher und verständlich und fertigten Etiketten und Strichcodes.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mehr als 25 Boxen stehen in den drei mehrstöckigen Regalen. Ausgeliehen werden zum Beispiel eine Wildtierkamera mit Infrarot-Beleuchtung und Bewegungssensor, eine Button-Prägemaschine, eine Nebelmaschine mit Lichteffekten, eine Karaoke-Box oder eine Seifenblasenmaschine. Aber auch Backformen für eine ganze Burg oder ein Schloss, oder eine Nudelmaschine. „Die wurde uns von einer Leserin gespendet, die sie nur einmal benutzt hat“, sagt Christiane Karl. Es gibt E-Book-Reader zu leihen, technisches wie eine Lötstation oder einen Dia-Scanner. Für fleißige Kastaniensammler im Herbst einen Kastanienbohrer.

Und noch vieles Interessante mehr. Zwei Boule-Spiele mit schön glänzenden, schweren Metallkugeln sind auch dabei. „Für unseren Boule-Platz zum Ausprobieren, einfach so mal beim Spazierengehen“. Man brauche sich nicht einmal mehr zu bücken, um die Kugeln einzusammeln, „dafür gibt es einen Kugelmagnet“, erzählt Christiane Karl.

Für eine maximale Dauer von zwei Wochen können mit einem Büchereiausweis die Boxen mit den besonderen Alltagsdingen in der Bücherei ausgeliehen werden. Notwendiges Zubehör wie beispielsweise Filme muss man selbst besorgen.