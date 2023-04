Auf Teppich uriniert: Gekündigter Mitarbeiter benimmt sich bei Firma daneben

Mit seiner Kündigung war ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Türkheimer Logistikunternehmens offenbar nicht einverstanden. Er kam zurück und benahm sich daneben.

Die Polizei musste in der Nacht auf Freitag auf das Gelände eines Logistikunternehmens in Türkheim ausrücken: Dort hatte sich ein ehemaliger Mitarbeiter so daneben benommen, dass eine Angestellte die Polizei gerufen hatte.

Laut Polizeibericht war dem 50-jährigen Lastwagenfahrer wenige Tage zuvor gekündigt worden. Dennoch habe ihn eine Mitarbeiterin in den Wohnunterkünften entdeckt, offenbar alkoholisiert. Der Aufforderung, die Unterkunft und das Firmengelände zu verlassen, kam er nicht nach, heißt es im Polizeibericht.

Der ehemalige Mitarbeiter urinierte in zwei Zimmer

Stattdessen habe er in zwei Zimmern auf den Teppichboden uriniert. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei, die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufnahm und dem Mann gegenüber einen Platzverweis aussprach. (AZ)