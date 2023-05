Türkheim

Ausstellung im Heimatmuseum: Die Post ist da!

Plus Das Zeitalter der Post begann in Türkheim im Jahr 1770. Diese wechselvolle Geschichte wird in einer Ausstellung im Türkheimer Heimatmuseum lebendig.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das Zeitalter der Post begann in Türkheim im Jahr 1770. Diese wechselvolle Geschichte vom Anfang mit Pferdedroschken, die im Auftrag der Thurn und Taxis Post unterwegs waren, bis hin zur Moderne, wird in einer Ausstellung im Türkheimer Heimatmuseum lebendig. Türkheims Altbürgermeister und Kreisheimatpfleger Silverius Bihler hat die Ausstellung gestaltet. Mit Original-Zeitungsausschnitten, Originalfotos aus vergangenen Zeiten, anschaulich vergrößert und betitelt, dazu die ersten Briefmarken der bayerischen Postgeschichte im Original und in Vergrößerung: all dies lässt die Herzen derjenigen höher schlagen, die an Orts- und Heimatgeschichte interessiert sind. Auch die von Briefmarkensammlern.

Türkheim war schon früh ein Dreh- und Angelpunkt der Postverteilung

Schon zur Anfangszeit der Post, als Bayern noch von den Kurfürsten regiert wurde, war Türkheim bereits ein Dreh- und Angelpunkt zur Postverteilung. Die Post-Route lief von Augsburg nach Memmingen. In Türkheim und Stetten konnte der Pferdewechsel vorgenommen werden, hier bei uns war das beim Kronenwirt. Ab 1808 übernahm das Königreich Bayern den Postdienst. Später gab es Verträge mit Privatpersonen, die die „Posthaltereien“ betrieben. Der letzte Post-Kutscher war 1908 noch mit zwei Pferden unterwegs, er lieferte und holte ab bis hinunter nach Markt Wald.

