Auszeit - aber mit Pauken und Trompeten

Lange hatten die Türkheimer Musikerinnen und Musiker nach einem neuen Dirigenten für ihre Blaskapelle gesucht. Und als dann mit Christian Schick ein neuer Mann den Taktstock bei den Türkheimern übernahm, hatte er nur zwei Monate Zeit, seine Truppe auf ihr Jahreskonzert vorzubereiten. Gelungen ist es dem 30-Jährigen dennoch. In der mit rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörern gut gefüllten Türkheimer Pfarrkirche bot der Orchesterverein eine Mischung aus konzertanten und, passend zur sakralen Atmosphäre, choralhaften und tongewaltigen Stücken. Das begann bereits mit der bekannten Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, gefolgt vom feierlichen "Amen" des tschechischen Komponisten Pavel Stanek. Wie die Musik eines Abenteuerfilms kam "Adventure!" von Markus Götz daher, bei dem die Musikerinnen und Musiker souverän Tempowechsel und rhythmisch anspruchsvolle Passagen meisterten. Beim mitreißenden und kraftvollen "All Glory Told" aus der Feder von James Swearingen konnte vor allem das hohe Blech glänzen. Auf ein Medley aus der Filmmusik zu den Harry-Potter-Filmen folgte mit "Dahaam" ein Stück, das der studierte Tubist Schick eigens für sein Orchester arrangiert hatte. Im Original interpretiert von der österreichischen Brassband "Pro Brass", beschreibt "Dahaam" musikalisch zunächst die mächtige Alpenkulisse, bevor es mit Tonfolgen und Rhythmen überrascht, die eher zu einer Big Band passen würden. Vor dem Abschluss mit Michael Jacksons "Heal the World" gab es langanhaltenden Applaus des Publikums, das so die homogene Darbietung der Türkheimer Bläser und das ansprechende Programm des Dirigenten belohnte.

