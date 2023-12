Auto angefahren: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Auto auf einem Kundenparkplatz verursacht hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie der Polizei Bad Wörishofen jetzt erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, 24. November, gegen 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Maximilian-Phillipp-Straße in Türkheim eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Auto an der rechten Seite touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer (08247) 9680-0 zu melden. (mz)