Auto auf Firmenparkplatz beschädigt

Auf rund 2000 Euro schätzt die Polizei, den ein Unbekannter an einem geparkten Auto angerichtet hat. Der beschädigte Pkw stand auf einem Mitarbeiterparkplatz in Türkheim.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Unbekannter aus dem Staub gemacht, der am Montag auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Firmenkomplexes in der Jakob-Sigle-Straße ein geparktes Auto am Heck angefahren und beschädigt hat. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Sachdienlichen Hinweise zum Tathergang an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)