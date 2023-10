Auto beschädigt: Unbekannter bricht mit Fußtritt Spiegel ab

Böse Überraschung für einen Autobesitzer in Türkheim. Ein Unbekannter hat in der Nacht sein Auto beschädigt.

In Türkheim wurde in der Nacht auf Sonntag ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei hat jemand an einem blauen Toyota den Außenspiegel abgetreten. Der Vorfall ereignete sich in der Frühlingsstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)