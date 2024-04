Auto erfasst Rollstuhlfahrer in Türkheim

Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet einen 42-jährigen Autofahrer, der beim Abbiegen in Türkheim einen Rollstuhlfahrer übersehen hat.

Mit einer Kopfverletzung wurde ein 78-jähriger Mann ins Krankenhaus eingeliefert, der mit seinem Rollstuhl von einem Auto erfasst worden war. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag in der Bürgermeister-Singer-Straße in Türkheim. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fuhr demnach zunächst durch die Hochstraße und bog dann in die Bürgermeister-Singer-Straße ein. Er übersah dabei offenbar den 78-Jährigen mit seinem Rollstuhl. Der Rollstuhlfahrer fiel durch den Zusammenstoß auf die Straße und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)