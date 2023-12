Autofahrer rammt Baum: Totalschaden

Für einen 60-Jährigen in Türkheim hatte ein Nieser schwerwiegende Folgen.

In der Türkheimer Uferstraße ist in der Nacht auf Sonntag ein 60 Jahre alter Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei gab der Fahrer an, dass er niesen musste und deshalb das Lenkrad verzog. Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und rammte dort einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden (mz).