Autofahrerin bremst wegen Bauernprotesten: Auffahrunfall

Wegen der Bauernproteste musste eine 39-jährige Autofahrerin bei Türkheim anhalten. Eine 40-Jährige bemerkte das zu spät und krachte ihr ins Heck.

Mit einer Anzeige muss eine 40-jährige Autofahrerin rechnen, die am Mittwoch auf ein bremsendes Auto aufgefahren ist. Laut Polizei war eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2015 von Türkheim in Richtung Autobahn unterwegs, als sie aufgrund der Bauernproteste verkehrsbedingt halten musste. Die 40-jährige Unfallverursacherin bemerkte das zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der 39-Jährigen auf das Fahrzeugheck auf. Durch den Aufprall wurde das Auto auf den davor stehenden Pkw eines 36-Jährigen geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Durch den Unfall wurde die 39-Jährige verletzt. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. (mz)