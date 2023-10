Autofahrerin übersieht Lkw: Hoher Sachschaden

Nicht aufgepasst hat eine 22-jährige Autofahrerin in Türkheim, die einen von rechts kommenden Lkw übersah. Der Sachschaden ist enorm.

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat eine 22-jährige Autofahrerin verursacht, die am Mittwochabend in der Keltereistraße in nördliche Richtung unterwegs war. Sie übersah einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten Lkw. Im Kreuzungsbereich krachten die Fahrzeuge ineinander, die rechte Seite des Pkw wurde dabei stark eingedrückt. Sowohl die 22-Jährige als auch der 37-jährige Lkw-Fahrer hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. (mz)