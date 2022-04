Türkheim

Autohaus Schragl will in Türkheim durchstarten

Am Standort an der A96 will Schragl-Inhaber Alfred Heiß (rechts) ein Technologiezentrum für Elektrofahrzeuge – neudeutsch „Home of Mobility“ genannt – bauen. Architekt Peter Greggenhofer stellte das Projekt in groben Zügen dem Gemeinderat Türkheim vor.

Plus So hat der Gemeinderat Türkheim über den Neubau eines „Home of Mobility“ an der A96 entschieden.

Von Alf Geiger

Noch in diesem Herbst will das Autohaus Schragl mit dem Bau seines geplanten Zentrums für E-Mobilität beginnen und – wenn alles klappt – dann im nächsten Jahr dorthin umziehen. Damit die ambitionierten Pläne von Schragl-Inhaber Alfred Heiß auch wirklich in diesem Zeitrahmen bleiben, warb der Unternehmer im Türkheimer Gemeinderat in der Donnerstagssitzung noch einmal eindringlich darum, die Pläne doch schnellstmöglich „durchzuwinken“ und dem vorliegenden Vorentwurf für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Unterfeld 7“ zuzustimmen.

