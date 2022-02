Türkheim

vor 34 Min.

Autorin aus Amberg stellt in Türkheim ihren Roman vor

Plus Veronika Vinatzer alias Arya Andersson liest am Samstag aus ihrem neuen Roman „Periculum“.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Während der Vorweihnachtszeit gab es sie schon einmal im Netz zu entdecken: Arya Andersson alias Veronika Vinatzer las dort eine weihnachtliche Kurzgeschichte des oberbayrischen Schriftstellers Karl Heinrich Waggerl. Es machte Freude, ihr dabei zuzuhören. Jetzt gibt es die Gelegenheit, die Autorin aus Amberg live zu erleben. In der Buchhandlung „Lesezeit“ in Türkheim liest sie am kommenden Samstag aus ihrem neuen Roman „Periculum“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .