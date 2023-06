Autos stoßen bei Überholmanöver zusammen

Beim Überholen kracht es auf der Staatsstraße 2015 zwischen Türkheim und Ettringen. Der Schaden ist erheblich.

Bei einem Überholmanöver sind zwischen Türkheim und Ettringen zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 53-jähriger Unterallgäuer auf der Staatsstraße 2015 an der Einmündung Berg Süd abbiegen. Ein 23-Jähriger habe das aber zu spät erkannt und habe überholt, teilt die Polizei mit. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der Wagen des 23-Jährigen sei danach in eine Leitplanke geprallt. Alle drei am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 15.000 Euro. (mz)

