Auffahrunfall beim Einbiegen auf die A96 bei Türkheim

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte eine Autofahrerin, die am Freitagfrüh vor 7 Uhr in Richtung Lindau auf der A96 Richtung Lindau unterwegs war. Ihr Pkw krachte gegen einen Lkw, der auf die Autobahn einfahren wollte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die beiden Insassen des Lkw blieben unverletzt. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrspur war bis gegen 9 Uhr gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Türkheim. (mz)