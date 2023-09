Claudia Roth zeichnet Filmhaus Huber in Türkheim und in Bad Wörishofen aus

Der Kino-Programmpreis 2023 von Kulturstaatsministerin Claudia Roth für das Filmhaus Huber ist ein Ansporn für Kinobetreiber Rudolf Huber und Kai Erfurt.

Das Filmhaus Huber in Türkheim und in Bad Wörishofen ist von Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit dem Kino-Programmpreis 2023 ausgezeichnet worden. „Für uns ist diese hohe Auszeichnung eine Bestätigung und ein weiterer Ansporn, immer gutes Kino in unserer Heimat zum machen“, freuen sich Rudolf Huber und Kai Erfurt. Es wurden 224 Kinos in den Kategorien „Allgemeines Jahresfilmprogramm“, „Kinder- und Jugendfilmprogramm“, „Kurzfilmprogramm“ und „Dokumentarfilmprogramm“ ausgezeichnet.

Auszeichnung für die Perlen des Filmschaffens

„Die Arbeit dieser Kinos, die mit Ihrem breiten Filmangebot das Publikum in ihrer Region immer wieder aufs Neue begeistern, leisten einen unermesslichen Beitrag zur einzigartigen Kinovielfalt in Deutschland. Wir brauchen Ihre Begeisterung für die "Perlen" des Filmschaffens, Ihre kundige Programmarbeit und Ihren Mut zum ökonomischen Risiko, damit der Film auch als Kulturgut - und nicht allein als Wirtschaftsprodukt - eine Zukunft hat", so Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Laudatio

Die Anwesenheit von Claudia Roth sowie vieler Kommunal- und Landespolitiker war "ein wichtiges Symbol, besonders für die ländlichen Kinos in der Fläche", sagt Rudolf Huber vom Filmhaus Huber in Türkheim und Bad Wörishofen. (mz)