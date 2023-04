Unterallgäu

18:30 Uhr

Die Freibäder im Unterallgäu werden für den Saisonstart vorbereiten

Plus Die drei Freibäder im Unterallgäu werden fit gemacht für den Saisonstart. Die Aussichten könnten nicht besser sein – zumindest bei den Eintrittspreisen.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Überall wird – und muss - gespart werden. Und oft drehen die finanziell gebeutelten Kommunen dann notgedrungen an der Gebührenschraube, um die Kosten wieder reinzuholen. Das gilt natürlich auch für die Freibäder, die den Gemeinden im Landkreis ganz schön ins Geld gehen. Doch es gibt gute Nachrichten für die Schwimmerinnen und Schwimmer im Unterallgäu: Die Eintrittspreise bleiben stabil. Und schon in der kommenden Woche wollen die drei Bürgermeister der beteiligten Kommunen entscheiden, ob auch in dieser Saison wieder die Drei-Bäder-Karte gilt, mit der ein Saisonkarteninhaber aus einem der Orte in den beiden anderen Freibädern auch plantschen kann. Türkheims Bürgermeister Christian Kähler ist optimistisch: "Ich denke schon", so seine Einschätzung.

Das Maria-Theresia-Freibad in Mindelheim wurde grundlegend erneuert

Im Maria-Theresia-Freibad in Mindelheim unterhalb der Mindelburg sind in dieser Saison keine Preiserhöhungen nötig, wie Geschäftsleiter Michael Schindler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Spezielle personelle Veränderungen haben demnach nicht stattgefunden. Ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden und werden entsprechend nachbesetzt. Die Stadt Mindelheim habe ihr Freibad bereits grundlegend erneuert und auf den technisch neuesten Stand gebracht.

