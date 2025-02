Pflegekrise macht dem Türkheimer Seniorenheim zu schaffen

Mit den Wirtschaftsplänen für die drei Kreis-Seniorenwohnheime und dem Haushaltsansatz im Bereich Personal hat sich jetzt der Ausschuss für Personal und Soziales des Unterallgäuer Kreistags befasst. In beiden Fällen gab es Zustimmung für die Vorschläge der Verwaltung. Petra Weiher, Gesamtleiterin der Seniorenheime, stellte die diesjährigen Wirtschaftspläne für die Heime in Babenhausen, Türkheim und Bad Wörishofen vor. Für alle drei Einrichtungen rechnet Weiher heuer mit einem Plus von 309.000 Euro. Trotzdem muss der Landkreis 2025 aller Voraussicht nach erstmals seit Jahren finanziell einspringen. Denn nach aktuellem Stand ist das Eigenkapital des Bad Wörishofer Heims aufgebraucht und muss mit 70.000 Euro aus dem Kreishaushalt aufgestockt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Mangel an Pflegekräften sorgt in Türkheim für Probleme

Grund für die schwierige Lage ist unter anderem der Mangel an Pflegekräften. Um die Heime wirtschaftlich zu betreiben, müsste der Kreis diese voll auslasten können. Da Personal fehlt, ist es insbesondere in Türkheim nicht möglich, alle Betten zu belegen. „Die Gewinnung von Fachkräften ist ganz wichtig“, betonte Weiher deshalb und freute sich, dass dies bereits teilweise gelungen ist. Für das Bad Wörishofer Heim wurden 2024 mehrere neue Mitarbeitende gefunden, sodass jetzt wieder deutlich mehr Plätze belegt werden können. „Das ist ein riesengroßer Erfolg“, hob Landrat Alex Eder hervor.

Finanziell nicht zu stemmen ist derzeit eine Generalsanierung des Ostflügels in Türkheim. Eine komplette Sanierung des Trakts würde 16 Millionen Euro kosten. „Das können wir uns nicht leisten“, sagte Weiher. Deshalb stellte sie in der Sitzung eine „kleine Lösung“ vor. Diese sieht für den Ostflügel eine Teilsanierung vor, die heuer genauer geplant werden soll. Außerdem sollen im Erdgeschoss Mitarbeiterappartements entstehen, um neue Kräfte zu gewinnen. Beim Ostflügel handelt es sich um den Altbau des Heims mit 88 Plätzen. Der Westflügel mit 45 Plätzen ist bereits saniert. Landrat Alex Eder lobte die verschiedenen Ideen, um die Heime trotz der allgemein schwierigen Situation in der Pflegebranche für die Zukunft aufzustellen. (mz)