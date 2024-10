So schön ist das Leben rund um unsere Wertach 

Es ist eine Liebeserklärung an unsere Wertach und das Erleben und Genießen entlang ihrer Ufer, die Ursula und Matthias Stodollik in ihrem neuen Dokumentarfilm auf die Kinoleinwand zaubern. Am 7. Oktober findet im Rahmen der Allgäuer Filmkunstwochen die Weltpremiere im Filmhaus Huber Bad Wörishofen statt.

Wer kennt und schätzt sie nicht, unsere Wertach, die sich in besonders schöner Manier und zu so manch malerischem Stausee aufgestaut an Schlingen, Stockheim und Irsingen vorbeischlängelt, bevor sie durch Türkheim und Ettringen fließt. Doch Ursula und Matthias Stodollik haben so viel mehr Schönes entlang des fast 151 Kilometer langen Flusses entdeckt, dass es Kinobetreiber Rudolf Huber spontan mit folgenden Worten auf den Punkt bringt: „Eigentlich muss man gar nicht woanders in den Urlaub fahren“. Der 60-minütige Dokumentarfilm „Unsere Wertach - erleben und genießen entlang ihrer Ufer“ schenkt dem Betrachter in der Tat nicht nur zauberhafte Bilder und wertvolle Informationen rund um den nach der Iller zweitgrößten in den Allgäuer Alpen entstehenden Fluss, sondern lädt zu einer heimatlichen Entdeckungsreise ein, die ihresgleichen sucht. In gewohnter Qualität vermitteln die Wörishofer Filmemacher viel Wissenswertes über die Wertach und schenken dem Betrachter neben einzigartigen Bildern des Gewässers, der Flora und Fauna erstmals auch mit einer Drohne aufgenommene faszinierende Luftbilder.

Sie stellen kulturelle Highlights wie beispielsweise die Wallfahrtskirche Maria Rain vor, besuchen die Ortschaften entlang des Weges und stellen immer wieder auch kulinarische Besonderheiten in den Fokus. So machen unter anderem das Mattlihüs in Oberjoch, die Pfeiffermühle bei Wertach oder die Kulperhütte am Wertachkanal Lust auf einen persönlichen Besuch. Vom Diplom-Biologien bis zum Fischer kommen ganz unterschiedliche Menschen im Dokumentarfilm zu Wort, auch Franz Böck aus Frankenhofen und Sebastian Seemüller aus Bad Wörishofen tragen zum Gelingen des Films bei. „Die kleinen Anekdoten am Rande des Weges machen es lebendig“, sind sich Ursula und Matthias Stodollik einig, die nicht nur einen Film über den Fluss selbst drehen wollten. Und so darf auch die Geschichte rund um die Brüder Kramer nicht fehlen, die den kräftigen Weißlacker erfanden, der zum ersten patentierten Käse der Welt wurde.

Geheime Traumplätze zum Ausspannen, die so manch einheimischer Wanderer lieber für sich behalten hätte, sind genauso Thema wie die bekannten Stauseen, die zu wundervollen Naherholungsgebieten geworden sind. Die Ortschaften entlang des Flußlaufs werden liebevoll und mit kurzweiligen geschichtlichen Einzelheiten gewürdigt, auch die wirtschaftliche Bedeutung der Wertach mit ihren dreizehn größeren Wasserkraftwerken und angesiedelter Industrie ist Thema. Besonders zum Lächeln bringen dürfte Naturliebhaber die Vorstellung des erfolgreich laufenden Renaturierungsprojektes „Wertach vital“, dessen erklärtes Ziel es ist, die Wertach auf den rund 14 Kilometern vor der Mündung in den Lech wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen.

Fast drei Jahre lang drehte Ehepaar Stodollik zu allen vier Jahreszeiten an der Wertach, um den Kinobesuchern die schönst möglichen Bilder und Geschichten zu präsentieren. „Es macht viel Spaß, in der Heimat zu drehen“, betont Ursula Stodollik, „am schönsten war die Abwechslung, sowohl landschaftlich als auch menschlich“. Das mehr als gelungene Werk „Unsere Wertach - erleben und genießen entlang ihrer Ufer“ feiert seine Weltpremiere am Montag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Die Regisseure Ursula und Matthias Stodollik werden nicht nur zur Premiere, sondern auch bei den Vorstellungen am 8. und 9. Oktober um 20 Uhr im Filmhaus Huber Bad Wörishofen und am 10. Oktober um 20 Uhr im Kino Türkheim zum Filmgespräch anwesend sein. Am Sonntag, den 13. Oktober um 18 Uhr werden im Filmhaus Huber Bad Wörishofen die Wertachfreunde Unterallgäu anwesend sein, Leo Rasch schenkt dem Publikum eine kurze Einführung mit Insiderwissen über die Wertach. Weitere Vorführungstermine sind unter www.filmhaus-huber.de abrufbar. Der Dokumentarfilm „Unsere Wertach“ wird seine Premiere zur großen Freude von Kinobetreiber Rudolf Huber im Rahmen der 14. Allgäuer Filmkunstwochen feiern, die noch bis zum 23. Oktober in den Kinos Bad Wörishofen, Türkheim, Marktoberdorf und Oberstdorf stattfinden. Für den ursprünglichen Ideengeber des Films gibt es keinen passenderen Film, da „Unsere Wertach“ im Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu gedreht wurde und diese Landkreise auch bei den Allgäuer Filmkunstwochen dabei sind. Den Anfang der ersten Allgäuer Filmkunstwochen hätte 2010 der ebenfalls von den Stodolliks gedrehte Film „Unser Bad Wörishofen“ gemacht, „drum war's mir auch wichtig, einfach mal wieder einen attraktiven Film über unsere Heimat zu präsentieren“.

Das Motto der 14. Allgäuer Filmkunstwochen sei in diesem Jahr „Film-Cocktail 24“. Insgesamt sollen 41 ganz unterschiedliche Filme das Publikum aller Altersklassen begeistern. Kai Erfurt feiert mit dem „Alpen-Film-Festival“ sozusagen sogar noch ein Festival im Festival. Dass Ursula und Matthias Stodollik schon seit Jahrzehnten immer wieder gute Filme zeigen, freue ihn besonders. „Die Unterstützung von lokalen Filmemachern, die auch nicht aufhören, Filme zu machen, ist einfach schön.“