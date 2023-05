Unfälle in Türkheim und Bad Wörishofen halten Polizisten auf Trab

Einen arbeitsreichen Nachmittag hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen am Mittwoch. Bei mehreren Verkehrsunfällen entstand aber nur Blechschaden.

Gleich zu mehreren Unfällen kam es am Mittwochnachmittag im Bereich Bad Wörishofen und Türkheim. Auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette musste die Polizei zunächst einen Parkrempler aufnehmen. Kurze Zeit später kam ein Autofahrer auf der Augsburger Straße in Türkheim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer war nur leicht verletzt und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen 17 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer von der Jakob-Müller-Straße auf die MN 23 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Autofahrerin. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten mit ihren Autos nach Hause fahren.

Verkehrsunfälle in Türkheim und Bad Wörishofen ohne Verletzte

Im Kreisverkehr bei der Sankt-Anna-Straße in Bad Wörishofen krachten ebenfalls zwei Fahrzeug gegeneinander. Der Verursacher wollte in den Kreisverkehr einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden Autofahrerin. Auch hier wurde niemand verletzt und die Fahrzeuge trugen nur leichte Schäden davon. Die Verursacher der Verkehrsunfälle bekommen verschiedenste Verwarnungen und Bußgeldbescheide per Post zugeschickt., so die Polizei Bad Wörishofen. (mz)