Vorfahrt an Kreuzung missachtet: Zwei Verletzte

Ins Krankenhaus kam eine 71-jährige Autofahrerin, die einen Unfall an der Kreuzung bei Türkheim-Bahnhof verursacht hat. Auch ein 82-jähriger Mann wurde verletzt.

Nicht aufgepasst hat eine 71-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag wollte die Staatsstraße 2015 in Richtung Türkheim-Bahnhof überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines vorfahrtsberechtigten, querenden Autos, an dessen Steuer ein 82-jähriger Mann saß. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt, die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden betrug laut Polizei mehr als 20.000 Euro. Gegen die 71-Jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (mz)