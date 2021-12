Bahnübergang umgebaut: Die alte B18 ist ab Montag wieder frei

Seit Juli ist die St2518 bei Türkheim nicht mehr passierbar. Die Straße wurde tiefergelegt. Nun gib es eine vorzeitige Verkehrsfreigabe - allerdings mit Einschränkungen.

Seit Juli ist die alte B18 zwischen Mindelheim und Türkheim nicht mehr durchgängig passierbar. Für den Umbau des Bahnübergangs wurde die St2518, wie die Straße offiziell heißt, im Juli auf Höhe der Firma Finsterwalder gesperrt. Nun sind die wichtigsten Arbeiten beendet.

Deshalb kündigte das staatliche Bauamt in Kempten am Freitag eine vorzeitige Verkehrsfreigabe an. Schon ab Montag, 20. Dezember, ab 8 Uhr ist die alte B18 damit wieder frei. Allerdings gilt zunächst Tempo 70 für die Winterzeit. Das liegt daran, dass durch den Wintereinbruch die Asphaltdecke nicht mehr gebaut werden kann. Das soll im Frühjahr erledigt werden.

Im Frühjahr wird die Straße bei Türkheim nochmals für ein bis zwei Wochen gesperrt

Dazu werde die Straße nochmals für ein bis zwei Wochen gesperrt. Die Strecke wurde in den vergangenen Monaten tiefergelegt. Dadurch entsteht ein höhenfreier Bahnübergang, von dem sich die Verantwortlichen deutlich mehr Verkehrssicherheit versprechen. Die Baukosten betragen rund 3,3 Millionen Euro. Auch deshalb war das Projekt in der Öffentlichkeit umstritten.