Bayerischer Meister – für 20 Minuten

Wie die Schulmannschaft Mountainbike des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim Fairness zeigt und ein Wechselbad der Gefühle durchstehen musste.

Es war ein spannender und am Ende kurioser Tag, den die fünf Jungs der Schulmannschaft Jungen IV Mountainbike des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums auf der Rennstrecke des Radsportzentrums Rappershausen nahe der Thüringischen Grenze verbrachten.

Als Schwäbischer Meister ihrer Altersklasse und Neuling in dieser Disziplin reiste das Team um Jonas Auerhammer, Vincent Bahner, Leon Kolodziej, Dominik Reiter und dem nachgerückten Theodor Rolle mit Betreuerin Carolin Lingg zum Austragungsort des diesjährigen Landesfinals.

Zunächst waren die Jungs des JBG im anspruchsvollen Technikparcours gefordert.

Aus den fünf Technikübungen, zu denen beispielsweise das Stehen auf einer Wippe und das Überspringen eines Hindernisses ohne Berührung zählten, ging die Mannschaft mit ganzen neun Strafpunkten zu je acht Strafsekunden heraus, die am Ende zur Endzeit des Rennens aufaddiert wurden.

Die Türkheimer reisten als Schwäbischer Meister zu den Titelkämpfen

Es war ein wenig Enttäuschung zu spüren, denn einige der Übungen wurden im Training souverän gemeistert, doch die Wettkampfsituation stellte die Sportler vor neue Herausforderungen. Im Anschluss ging es am Mittag auf die abwechslungsreiche Rennstrecke, auf der bereits am Vortag trainiert wurde.

Dominik Reiter startete als erster ins Rennen und fuhr gegen die besten seines Jahrgangs. Hinter den starken Vereinsfahrern des Gymnasiums Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) und der Gesamtschule Hollfeld (Oberfranken) brachte Reiter in einem tollen Rennen in nur 18:07 Minuten das JBG Türkheim zwischenzeitlich auf den 3. Rang. Jonas Auerhammer startete wie bereits bei der Schwäbischen Meisterschaft in der zweiten Startwelle und schaffte es, die sehr gute Position weiterhin gegen das Kronenberg Gymnasium Aschaffenburg und drei weitere Teams zu halten. In den nächsten Startwellen folgten Leon Kolodziej und Vincent Bahner, die beide ein schnelles Rennen absolvierten und zeitlich knapp hinter Auerhammer ins Ziel kamen.

Bis zu diesem Zeitpunkt lag die Mannschaft unter Einberechnung der Strafsekunden aus dem Parcours in Medaillenreichweite. Als letztes ging Theodor Rolle in seinem ersten Mountainbikerennen auf die Strecke. In einem furiosen Rennen gelang es ihm die Fahrer der vorherigen Startwelle zu überholen und in 18:29 Minuten die Strecke zu absolvieren.

Bis zum Ende war nicht klar, wer das Rennen um Bayerns beste Mountainbikemannschaft macht

Das Team dachte, insgesamt im guten Mittelfeld zu liegen. Die endgültige Platzierung war jedoch bis zum Ende der Wettkämpfe der übrigen Altersklassen ungewiss, so Carolin Lingg: „Dieses Format aus Technikparcours und Rennen ist für alle Beteiligten hoch spannend, denn bis zur Endabrechnung ist der Gesamtsieger oftmals nicht klar.“ Und so folgte eine recht kuriose Siegerehrung. Als Thomas Glatzeder als Beauftragter der Schulsportwettbewerbe in Bayern die Plätze 1 bis 7 in umgekehrter Reihenfolge verkündete, war der Jubel groß, als klar war, dass es das JBG in die Medaillenränge geschafft hatte.

Doch nun wurde es kurios, als der vermeintlich klare Sieger, das Gymnasium Sulzbach-Rosenberg als Silbermedaillengewinner und die Türkheimer Gymnasiasten als Bayerischer Meister auf das Siegerpodest geholt wurden. Die Verwirrung bei den Betreuern und Schülern war groß, sodass die Siegerehrung kurzerhand gestoppt wurde, um das Rennergebnis erneut zu überprüfen.

„Es war klar, dass Sulzbach-Rosenberg Bayerischer Meister war, es war rechnerisch unmöglich, dass wir vorne liegen. Wir wollen uns ja nicht mit falschen Lorbeeren schmücken!“, so Carolin Lingg. „Das Foto und die Urkunde mit dem ersten Platz werden wir dennoch gut aufbewahren, denn Bayerischer Meister für 20 Minuten wird man nicht alle Tage.“

Tatsächlich lag ein Rechenfehler im System vor, denn die neu beauftragte Zeitmessfirma hatte anstatt der drei besten Fahrer eines Teams die ersten vier Fahrer gewertet. Lingg: „Es ist schön zu wissen, dass wir als gesamtes Team mit allen Fahrern am Ende vorne gelegen hätten, da wir auf keine Vereinsfahrer zurückgreifen konnten. Den Titel hat verdient das Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg geholt und wir sind überglücklich, uns bei der allerersten Teilnahme bei den Mountainbikewettbewerben gleich Bayerischer Vizemeister nennen zu dürfen.“

Im Anschluss folgte eine zweite, korrigierte Siegerehrung, bei der die Freude kurzzeitig ein wenig gedämpfter war, doch am Ende überwog der Stolz auf die tolle Mannschaftsleistung – und den verdienten Vizemeistertitel. (mz)