Bei den Volleyballern des SVS Türkheim bebt die Halle

Während die Damen des SVS Türkheim ihr erstes Heimspiel bestreiten, wollen die Herren eine Niederlagenserie stoppen. Beide müssen ins Tie Break - und haben am Ende doch Grund zur Freude.

Gleich zwei Tabellenführer stellten sich am Wochenende in Türkheim vor: Die Herren des TV Mömlingen reisten als Spitzenreiter der Volleyball-Regionalliga an, die Damen des FSV Marktoffingen als Tabellenführer der Landesliga. Für die Türkheimer Mannschaften bedeutete das also Schwerstarbeit.

Landesliga, Frauen

Gleich im ersten Heimspiel der neuen Saison mussten die Damen I des SVS auf drei ihrer Spielerinnen verzichten, was die Aufgabe gegen den Gegner FSV Marktoffingen I nicht einfacher machte. Die Marktoffingerinnen waren in der vorherigen Saison aus der Bayernliga abgestiegen.

Im ersten Satz fanden die Türkheimer Damen nicht ins Spiel, da der gute Block der Gegnerinnen Ihnen Schwierigkeiten bereitete, wodurch der Satz mit einem Punktestand von 16:25 abgegeben werden musste. Der Start in den zweiten Satz gelang besser, dennoch ging auch dieser knapp mit 20:25 Punkten verloren. Dank des Kampfgeistes und des variablen Zuspiels konnte die Heimmannschaft den dritten Satz jedoch mit 25:21 für sich entscheiden. Gleich zu Beginn des vierten Satzes konnten die Damen dann aber nicht mehr an ihre Leistung anknüpfen. Die SVS-Damen ließen sich durch ein starkes Aufschlagspiel zu sehr verunsichern und verloren den letzten Satz mit 12:25 Punkte. Somit wurde das erste Spiel an die Gastmannschaft abgegeben.

Für die Damen geht es gegen den FSV Marktoffingen, für die Herren gegen den TV Mömlingen

Im zweiten Spiel - ebenfalls gegen den FSV Marktoffingen - dieses mal aber gegen FSV Marktoffingen II, merkte man den Türkheimerinnen an, dass ihnen das erste Spiel noch in den Knochen steckte. Aufgrund einer schlechten Annahme starteten Sie mit einem Rückstand von 2:8 Punkten, konnten sich dann aber durch eine deutlich bessere Leistung auf 24:24 Punkte herankämpfen. Die entscheidenden Punkte machten dann aber die Gäste.

Den zweiten Satz konnten die SVS-Damen klar mit 25:15 Punkten für sich entscheiden. Durch gute Blockarbeit und platzierte Angriffsschläge konnten die Damen den dritten Satz ebenso auf Ihrem Konto verbuchen. Der vierte Satz war hart umkämpft, aber viele Aufschlagfehler führten zu einem 25:27 für Marktoffingen II. Der Tie-Break ging durch eine sehr gute Mannschaftleitung deutlich mit 15:9 an die Gastgeberinnen. Im Anschluss fand das Heimspiel der 1. Herrenmannschaft des SVS Türkheim gegen TV Mömlingen statt. Die Damenmannschaft unterstützte ihre männlichen Teamkollegen und feuerten die Herren als Teil der 200 Zuschauer lautstark an.

Regionalliga, Männer

Nach drei Niederlage in Folge wollten die Volleyballer des SVS Türkheim zurück in die Erfolgsspur. Die Vorgaben des Interimtrainers Tobias Neumann setztedas Team gleich von Beginn an gut um. Aus einer guten Annahme heraus konnte Zuspieler Johannes Ackermann seine Angreifer immer wieder in Szene setzen und die liesen den Mömmlingern kaum eine Chance. Viele Aufschlagfehler der Türkheimer verhinderten eine noch höhere Führung, wodurch der erste Satz mit 25:22 an die Türkheimer ging.

Am Ende stehen zwei Tie Break-Siege der Damen I und Herren I des SVS Türkheim

Die weit angereisten Gäste wollte sich aber nicht kampflos ergeben und begannen den zweiten Satz mit druckvollen Aufschlägen und konnten sich eine Führung von 6 Punkten herausspielen. Doch auch die Türkheimer waren nicht bereit den Satz abzuschreiben. Nach zahlreichen laut umjubelten Abwehraktionen und gelungenen Angriffen sorgte Kapitän Fabian Scherer mit zwei Assen für den Ausgleich beim Spielstand von 23:23. Zwei individuelle Angriffsfehler sorgten jedoch dafür, dass am Ende doch die Gäste aus Mömmlingen jubelten.

Und nun lief alles gegen die Türkheimer. Weg war die Souveränität im Annahme und Abwehr und auch im Angriff konnte man sich nur noch selten durchsetzen. Die Mömmlingern hingegen punkteten nach Belieben und sicherten sich kurze Zeit später die 2:1 Satzführung.

In der Satzpause fand der ehemalige Bundesligaspieler Neumann die richtigen Worte, denn im vierten Satz war von den Unsicherheiten nichts mehr zu spüren. Durch das Publikum angepeitscht, kämpften die Volleyballer des SVS um jeden Punkt und belohnten sich für den eigenen Einsatz mit dem 2:2 Ausgleich . Der Sieger der Partie musste nun also im Tiebreak bestimmt werden. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und konnten sich eine 11:8 Führung herausspielen. Doch einige sehenswerte Abwehraktionen brachten die Halle zum Beben und die Türkheimer zurück ins Spiel. So gingen diese beim Spielstand von 14:13 erstmalig in Führung, bevor Tobias Meine mit einem Ass den Sieg besiegelte.