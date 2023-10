Beim First Responder ziehen BRK und Johanniter jetzt an einem Strang

In Türkheim wurden bereits 46 Einsätze des First Responders durch Ehrenamtliche der Johanniter abgeleistet. Ziel ist eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung.

Der First Responder Türkheim wird seit 2020 von der örtlichen Feuerwehr und dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) betrieben. Seit Mitte April wurden die Johanniter nun als Kooperationspartner aufgenommen und so können die Bereitschaftszeiten des First Responders noch weiter ausgedehnt werden, der rein ehrenamtlich betrieben wird. Seit dem Beitritt der Johanniter sind diese bereits 46 Einsätze in der Region gefahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Anfänge dieser wichtigen Zusammenarbeit begannen 2020, als erste Gespräche zwischen der Marktgemeinde Türkheim, der ortsansässigen Feuerwehr, dem BRK und den Johannitern stattfanden. In der Zwischenzeit haben die Johanniter den Ortsverband Bad Wörishofen–Türkheim mit Standorten in beiden Orten aufgebaut und sind seit Mitte April offiziell als Kooperationspartner beim First Responder der Marktgemeinde Türkheim tätig.

First Responder in Türkheim soll auf lange Sicht rund um die Uhr im Einsatz sein

Christian Kähler, Bürgermeister der Marktgemeinde Türkheim, äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit: "Es freut mich sehr, dass die Johanniter mit in dieses Projekt eingestiegen sind und so auf lange Sicht eine 24/7 Abdeckung durch den First Responder unter Umständen möglich wird." Seit dem offiziellen Beitritt der Johanniter im Juli wurde der First Responder zu 55 Prozent durch die Johanniter besetzt. Lukas Lux, Ortsbeauftragter des Johanniter-Ortsverbandes Bad Wörishofen–Türkheim, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit und erklärte: "Wir freuen uns auf den Austausch und freuen uns, wenn sich weitere Bürgerinnen und Bürger dem Ortsverband und dem Team des First Responders anschließen würden. Die Ausbildung, um das Fahrzeug zu besetzen, wird sowohl durch das BRK als auch durch die Johanniter angeboten."

Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist es, auf lange Sicht einen 24-Stunden-Betrieb des First Responder zu realisieren und so die Sicherheit der Marktgemeinde Türkheim und ihrer umliegenden Ortschaften nachhaltig zu erhöhen. Die Johanniter und ihre Partnerorganisationen freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und sind offen für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, um die Lebensqualität in der Region zu verbessern und Menschen in Not beizustehen. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei den Johannitern hat, kann sich per Mail an Lukas Lux wenden unter lukas.lux@johanniter.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch