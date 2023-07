Beim Gartenzaun hört die Freiheit in Türkheim auf

Plus Wieder einmal beschäftigte die strenge „Einfriedungssatzung“ den Türkheimer Gemeinderat. Die Verwaltung schlug einen großzügigen Umgang mit der Höhe der Zäune vor.

Wie soll ein Zaun aussehen? Wie hoch darf er höchstens sein und aus welchem Material sollte er bevorzugt bestehen? Sind die in Mode gekommenen Gabionen (mit Steinen gefüllte Drahtkörbe) Mauern im juristischen Sinn? Soll ein Zaun entlang öffentlicher Straßen und Wege höher als 90 Zentimeter sein dürfen? Und was ist mit Hecken oder Sträuchern, die hoch gewachsen sind und ebenfalls die Sicht entlang öffentlicher Straßen und Wegen beeinträchtigen? Diese Fragen beschäftigten schon 2019 den Türkheimer Gemeinderat, der damals eine vergleichsweise strenge Einfriedungssatzung erließ.

Diese Einfriedungssatzung gilt nur für bauliche Anlagen entlang des öffentlichen Straßengrundes, für offene bauliche Anlagen (z. B. Maschendrahtzäune, Doppelstabmattenzäune) dürfen maximal 1,20 Meter hoch sein. Geschlossenen bauliche Anlagen, also etwa Betonmauern, Steingabionen, PVC-Sichtschutzzäune und ähnliches, dürfen höchstens 90 Zentimeter hoch sein. Sträucher und Hecken dürfen höher wachsen, da es sich hierbei um keine Bauprodukte handelt.